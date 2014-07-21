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Около поселка Тайцы пенсионерку дважды переехали машины
Сегодня, 18:55
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Около поселка Тайцы пенсионерку дважды переехали машины

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Пострадавшая умерла на месте аварии.

Наануне, 22 октября, два водителя задавили пенсионерку в Гатчинском районе. Инцидент произошел около поселка Тайцы. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Авария произошла поздно вечером на 10 км автодороги "Красное село – Гатчина – Павловск". Сначала пенсионерку сбил 55-летний водитель машины "Лада Гранта". Добавим, что бабушка переходила дорогу вне "зебры". Когда женщина упала, по ней проехался автомобиль  "Фольксваген Пассат". За рулем сидела пьяная автоледи. 

Пострадавшая пенсионерка умерла. Обстоятельства случившегося уточняются.

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Фото: Piter.tv

Теги: гатчина, задавили женщину, тайцы, умерла пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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