Девушка с сайта знакомств скончалась после любовных утех в квартире на Шелгунова

Вместо скорой парень стал названивать матери.

В среду, 13 марта, в одной из квартир дома №12 по улице Шелгунова произошло ЧП. По словам источника в правоохранительных органах, 23-летний хозяин жилья обнаружил на своей кровати труп девушки.

Известно, что молодой человек познакомился с некой Анфисой на сайте знакомств. Парень и девушка провели вместе ночь. Наутро ей стало плохо. Вместо того, чтобы звонить в скорую помощь, петербуржец обратился за помощью к матери, а после сбежал из квартиры. Вернувшись обратно в сопровождении родительницы, он нашел подругу мертвой.

Признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Она лежала без одежды, рост 170-175 см, волосы длинные каштановые. Полиция ведет проверку по факту случившегося.

Ранее мы писали, что на территории СПбГУ очевидцы заметили тело, распластавшееся на крыше заведения.

Фото: Piter.TV