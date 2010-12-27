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Пенсионерку с разбитой головой не смогли спасти в Петербурге
Сегодня, 9:45
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Alena_Zinovieva

Пенсионерку с разбитой головой не смогли спасти в Петербурге

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Женщина упала у себя дома и сильно ударилась головой.

В воскресенье, 3 марта, из квартиры на проспекте Передовиков экстренно госпитализировали 82-летнюю женщину. Врачи диагностировали у нее ушибы теменной области и гематомы на лице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, пожилая женщина упала у себя дома и разбила голову. Врачи не смогли спасти пациентку.

В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства случившегося и занимаются поиском родственников.

Ранее мы писали, что двухлетняя девочка получила тяжелую травму головы в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

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Теги: госпитализация, разбитая голова, скончалась пенсионерка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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