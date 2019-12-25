МВД вернут контроль над дорожными знаками

Процедуру исключили из полномочий МВД в 2013 году.

В России возобновят контроль за расстановкой знаков, светофоров, разметкой и камерами на дорогах. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на одобренные правительственной комиссией поправки к закону "Об организации дорожного движения". Напомним, что МВД закончило работу с этим в 2013 году.

Согласно поправкам, власти всех уровней будут обязаны согласовывать с МВД и ГИБДД порядок размещения разметки, знаков, светофоров и дорожных камер фиксации. Со структурами можно будет не согласовывать организацию дорожного движения при аварийно-восстановительных работах после ЧП, а также при массовых мероприятиях, если они длятся не более суток.

По данным "Коммерсанта", правительственная комиссия одобрила законопроект и порекомендовала его к рассмотрению на заседании правительства России.

Ранее начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского погиб во время рыбалки.

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