В ДТП в Ростовской области погибли пятеро несовершеннолетних

Один человек был госпитализирован в больницу.

В Новочеркасске Ростовской области пятеро подростков погибли в результате ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Автомобиль на большой скорости въехал в дерево.

По данным ведомства, за рулем транспортного средства находился несовершеннолетний. В результате ДТП пятеро человек погибли на месте, один человек госпитализирован в медучреждение. В управления ГИБДД "РИА Новости" сообщили, что все участники ДТП были подростками 13-15 лет.

Сегодня в 4:30 произошло ДТП. По предварительной информации, несовершеннолетний водитель врезался в дерево. Причины ДТП сейчас устанавливаются. из сообщения пресс-службы регионального управления МВД

Прокуратурой организована проверка. По ее окончанию будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее мы сообщали, что пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом подала жалобу на избрание ему меры пресечения.

Видео: Telegram / ЯП-События

