Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского погиб во время рыбалки

Инцидент произошел на озере Вилюй.

Руководитель отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому провалился под лед озера и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края. Инцидент произошел во время рыбалки.

По предварительным данным, мужчина рыбачил со знакомыми на озере Вилюй. На время они отошли, чтобы заняться организационными вопросами. Когда они вернулись, то увидели потерпевшего в воде без признаков жизни.

По итогам доследственной проверки органами следствия будет принято процессуальное решение.

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