Вертолет совершил жесткую посадку на Кубани. Об этом рассказали представители регионального ГУ МЧС. По информации от экстренного ведомства, погиб пилот. Трагедия зафиксирована с бортом Ми-2 в районе автомобильной дороги (на 52-ом километре) Краснодар - Новороссийск, около населенного пункта Ильский.
Совершил жесткую посадку вертолет, проводивший орошение полей. В результате погиб пилот 1960 года рождения.
заявление ГУ МЧС по региону
После приземления вертолета воздушное средство не загорелось. Известно, что летчик выполнял задание, связанное с сельскохозяйственными работами с Северском районе. В какой-то момент диспетчер потерял связь с летчиком.
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Видео: Telegram / ЯП-События
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