  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:06
62
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вертолет совершил жесткую посадку на Кубани

0 0

Пилот погиб.

Вертолет совершил жесткую посадку на Кубани. Об этом рассказали представители регионального ГУ МЧС. По информации от экстренного ведомства, погиб пилот. Трагедия зафиксирована с бортом Ми-2 в районе автомобильной дороги (на 52-ом километре) Краснодар - Новороссийск, около населенного пункта Ильский.

Совершил жесткую посадку вертолет, проводивший орошение полей. В результате погиб пилот 1960 года рождения.

заявление ГУ МЧС по региону

После приземления вертолета воздушное средство не загорелось. Известно, что летчик выполнял задание, связанное с сельскохозяйственными работами с Северском районе. В какой-то момент диспетчер потерял связь с летчиком.

У турецкого побережья упал военный учебный самолет.

Видео: Telegram / ЯП-События

Теги: вертолёт, жесткая посадка, крушение, кубань
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии