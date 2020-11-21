У турецкого побережья упал военный учебный самолет

Погибших нет, сообщили представители Минобороны.

У турецкого побережья в Эгейском море потерпел крушение военный учебный самолет KT-1. Об этом рассказали представители минобороны республики. Инцидент произошел у западного побережья Турции, в районе Фоча провинции Измир.

Военное ведомство отметило, что никто не погиб – два пилота оказались спасены. Причины падения южнокорейского одномоторного учебно-тренировочного самолета пока не установлены.

Накануне в районе города Конья разбился самолет из состава военной пилотажной группы "Турецкие звезды".

СМИ: Турция решила помочь Украине в захвате ЛНР и ДНР на Донбассе. Об этом сообщили иностранные журналисты со ссылкой на украинскую прессу.

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