Летчик погиб во время выполнения фигуры высшего пилотажа.

СМИ: в Турции разбился истребитель Northrop F-5. По данным местного информационного ресурса Sabah, трагедия зафиксирована на территории провинции Конья с самолетом, относящемся к Военно-воздушным силам страны. Находившийся на борту пилот погиб во время учебного полета. Известно, что экипаж выполнял на высоте фигуры высшего пилотажа самолет был задействован в выполнении фигур высшего пилотажа пилотажной группы Türk Yıldızları ("Турецкие звезды").

В СМИ заявили, что изначально поступили данные о том, что крушение настигло боевой самолет F-16, но позже модель была уточнена. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Ведется расследование причин и обстоятельств трагедии.

Обвинения в катастрофе украинского самолета в Тегеране предъявили 10 иранцам.

Фото: www.sabah.com.tr