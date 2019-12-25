В преступлении в отношении Boeing 737 подозреваются должностные лица Ирана.

Обвинения в катастрофе украинского самолета в Тегеране предъявили 10 иранцам. Об этом на торжественной церемонии передачи полномочий своему преемнику сообщил бывший военный прокурор Голамаббас Торки. Слова спикера привели местные журналисты из информационного агентства ISNA.

10 должностных лиц, имеющих отношение к катастрофе украинского самолета, привлечены к ответственности. Необходимые выводы будут сделаны в суде. Голамаббас Торки, экс-военный прокурор провинции Тегерана

Напомним, что пассажирский лайнер Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января 2020 года. Трагедия произошла спустя несколько минут после вылета борта из аэропорта столицы Ирана. Жертвами стали 176 человек. В их списке: граждане Афганистана, ФРГ, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. В отчете комиссии говорится о том, что объект был ошибочно принят как "вражеская цель". К ликвидации самолета привела ошибка оператора.

МИД Украины раскритиковал отчет Ирана о крушении Boeing под Тегераном.

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