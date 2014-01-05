В результате трагедии погибли 176 человек, находившихся на борту самолета.

Глава МИД Украины раскритиковал отчет Ирана о крушении Boeing под Тегераном. Об этом Дмитрий Кулеба заявил в видеообращении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook.

Кулеба назвал отчет о катастрофе "предвзятым" и "циничной попыткой" скрыть истинные причины трагедии. Кроме того, дипломат отметил, что в результате анализа документа обнаружены "многочисленные нарушения" международных стандартов со стороны Ирана в техническом расследовании.

Глава дипломатического ведомства указал, что "расследование было предвзятым, представленные доказательства являются выборочными, а выводы обманчивыми".

Лайнер между Тегераном и Киевом был сбит утром 8 января. Летевший Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился через две минуты после вылета. В результате погибли 176 человек. Организация гражданской авиации Ирана до этого представила отчёт по расследованию катастрофы украинского Boeing.

Позднее в Иране заявили, что самолет сбили их ракеты, приняв его за вражескую цель.

Видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine