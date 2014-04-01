Soha: Турция решила помочь Украине в захвате ЛНР и ДНР в Донбассе

Эксперты полагают, что Анкара даст ВСУ вооружение и технику.

Soha: Турция решила помочь Украине в захвате ЛНР и ДНР на Донбассе. Об этом сообщили иностранные журналисты со ссылкой на украинскую прессу. Авторы публикации отметили, что до недавнего времени Анкара опровергала сведения о намерении вмешаться в вооруженный конфликт на востоке Украины. Сейчас появились данные о том, что страна готова предоставить ВСУ необходимую помощь для атаки на самопровозглашенные народные республики.

Сырский поблагодарил господина Акара за "последовательную политическую поддержку" Турции Украиной, включая непризнание Россией аннексии Крыма, предоставление материальной, технической и финансовой помощи украинской армии и подготовку проекта намерения Украины вступить в НАТО. материал Soha

Аналитики полагают, что вмешательство Турции в военный конфликт на Донбассе может стать причиной полной ликвидации ЛНР и ДНР. Однако специалисты не исключают, что в этом случае на стороне республик может выступить Москва.

Глава ЛНР: Донбасс станет частью России.

Фото: Pixabay.com