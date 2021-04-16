ABC: восемь человек погибли в результате стрельбы в Индианаполисе

Преступник погиб.

Американский телеканал ABC заявил, что восемь человек погибли в результате стрельбы в Индианаполисе. Трагедия зафиксирована на территории штата Индиана вечером 15 апреля (около 23 часа по местному времени) Злоумышленник атаковал почтовое отделение компании FedEx. Все жертвы огнестрельной атаки скончались на месте событий. После этого преступник пришли решение покончить с собой.

Представитель правоохранительных органов Джена Кук заявила во время брифинга о том, что семеро пострадавших госпитализированы. Как минимум один пациент сейчас находится в критическом состоянии. Стрельба произошла около аэропорта.

Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта.

Видео: YT / WTHR