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На одном из объектов FedEx в Индианаполисе произошла стрельба
Сегодня, 8:54
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lesjasap

На одном из объектов FedEx в Индианаполисе произошла стрельба

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Несколько американцев ранены.

На одном из объектов FedEx в Индианаполисе произошла стрельба. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала ABC. В СМИ сослались на заявление представителя правоохранительных органов Джену Кук. Чиновница выступила на брифинге. Она подтвердила нападение на почтовое отделение, которое было зафиксировано около 23 часов вечера по местному времени (06 часов утра 16 апреля по московскому времени).

В настоящее время известно, что в результате стрельбы несколько человек получили ранения. Точное число пострадавших Кук не уточнила. Преступник принял решение расстаться с жизнью. В настоящее время на месте инцидента работают спецслужбы. Угрозы безопасности нет.

При стрельбе в Техасе погиб один человек.

Фото: ABC

Теги: fedex, индианаполис, стрельба
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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