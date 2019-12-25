При стрельбе в Техасе погиб один человек. Об этом журналистам американского телеканала CNN сообщил шеф местной полиции Эрик Баски. Эксперт добавил, что в настоящее время ранеными считаются пятеро жителей города Брайан. Состояние пациентов - критическое. Еще одного человека пришлось госпитализировать с места событий из-за приступа астмы. Напомним, что ранее журналисты CBS информировали о шести пострадавших.
Известно, что стрельба произошла на территории мебельной фабрики. Полиция считает, что преступник был сотрудником производства. В настоящее время злоумышленник может быть задержан (по информации от телеканала АВС, ссылающегося на источник из правоохранительных органов соседнего округа).
Полицейские задержали подозреваемого в ходе расследования стрельбы. По данным правоохранительных органов, он сотрудник мебельного предприятия, где произошла стрельба. Мотивы пока неизвестны.
заявление полиции
По данному факту ведется расследование. Все пострадавшие доставлены в больницу.
При стрельбе в Южной Каролине погибли трое взрослых и двое детей.
Фото: Pixabay.com
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