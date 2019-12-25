Пятеро жителей ранены, шестой - госпитализирован с астмой.

При стрельбе в Техасе погиб один человек. Об этом журналистам американского телеканала CNN сообщил шеф местной полиции Эрик Баски. Эксперт добавил, что в настоящее время ранеными считаются пятеро жителей города Брайан. Состояние пациентов - критическое. Еще одного человека пришлось госпитализировать с места событий из-за приступа астмы. Напомним, что ранее журналисты CBS информировали о шести пострадавших.

Известно, что стрельба произошла на территории мебельной фабрики. Полиция считает, что преступник был сотрудником производства. В настоящее время злоумышленник может быть задержан (по информации от телеканала АВС, ссылающегося на источник из правоохранительных органов соседнего округа).

Полицейские задержали подозреваемого в ходе расследования стрельбы. По данным правоохранительных органов, он сотрудник мебельного предприятия, где произошла стрельба. Мотивы пока неизвестны. заявление полиции

По данному факту ведется расследование. Все пострадавшие доставлены в больницу.

При стрельбе в Южной Каролине погибли трое взрослых и двое детей.

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