Еще один мужчина доставлен в больницу с ранениями.

При стрельбе в Южной Каролине погибли трое взрослых и двое детей. Об этом сообщили местные журналисты из американского штата. В офисе шерифа округа Йорк уточнили, что огонь открыл злоумышленник на территории небольшого Рок-Хилла вечером 7 апреля. В рамках пресс-конференции представители закона объяснили, что жертвой стал 70-летний доктор, известный в городе, а также его малолетние внуки - мальчик и девочка, 69-летняя жена. Еще одним погибшим является мужчина, работавший в доме у пожилой пары.

К сожалению, в результате стрельбы погибли пять человек. Роберт Лесли и его жена Барбара Лесли были обнаружены дома, они, а также двое их внуков умерли от огнестрельных ранений. Джеймс Льюис из Гастонии работал у них в доме и скончался от огнестрельных ранений. заявление полиции округа

Известно, что в ходе стрельбы пострадал еще один человек. Он гопитализирован с серьезными огнестрельными ранениями. В течение нескольких часов полиция искала темнокожего преступника в черной толстовке с капюшоном, одетого в камуфляжные штаны. Мужчина обнаружен. У него дома произведен обыск.

В Алабаме при стрельбе в парке погибла женщина.

Видео: WBTV News



