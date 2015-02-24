Еще четверо американцев пострадали.

Три человека погибли при стрельбе в Северной Каролине. Об этом журналистам местного канала WECT сообщил руководитель полицейского управления Уилмингтона. Донни Уильямс уточнил, что также пострадавшими считаются четверо местных жителей. Трагедия произошла во время вечеринки на западе города в ночь на 3 апреля.

В доме проходила вечеринка. По меньшей мере в семерых находившихся там стреляли, трое скончались.Мы не думаем, что сейчас существует опасность для общественности, мы работаем над установлением личностей подозреваемых. Донни Уильямс, глава полиции Уилмингтона

Правоохранительные органы на данный момент не знаю мотивов преступников. По факту стрельбы и гибели людей ведется расследование.

В Приморском районе полиция задержала мужчину, стрелявшего с балкона из охотничьего ружья.