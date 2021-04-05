В Алабаме при стрельбе в парке погибла женщина

Еще три женщины госпитализированы в критическом состоянии.

В результате стрельбы в городе Бирмингем в американском штате Алабама погибла одна женщина. Также трое женщин получили тяжелые ранения. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал WKRG.

По данным СМИ, стрельба началась вечером в парке в ходе потасовки двух мужчинам. На момент выстрелов в парке находились сотни людей.

В результате происшествия погибла женщина. Также три женщины были госпитализированы в критическом состоянии.

Ранее три человека погибли при стрельбе в Северной Каролине.

Видео: YouTube / WKRN News 2