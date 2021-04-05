В Алабаме при стрельбе в парке погибла женщина

В результате стрельбы в городе Бирмингем в американском штате Алабама погибла одна женщина. Также трое женщин получили тяжелые ранения. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал WKRG.
По данным СМИ, стрельба началась вечером в парке в ходе потасовки двух мужчинам. На момент выстрелов в парке находились сотни людей.
В результате происшествия погибла женщина. Также три женщины были госпитализированы в критическом состоянии.
Ранее три человека погибли при стрельбе в Северной Каролине.
Видео: YouTube / WKRN News 2
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