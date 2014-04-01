При стрельбе в бизнес-комплексе Калифорнии погибли четыре человека

Ранено еще не менее двух американцев.

При стрельбе в бизнес-комплексе в штате Калифорния погибли четыре человека. Об этом сообщил в собственном Twitter-аккаунте местный телеканал NBC News со ссылкой на правоохранительные органы. По данным СМИ, не менее двух человек получили ранения. Трагедия зафиксирована в городе Ориндж. Ранее правоохранительные органы успокоили местное население заявлением о том, что ситуация стабилизировалась.

Представители телеканала CBS уточнили, что подозреваемый в стрельбе ранен. Сейчас он госпитализирован, но подробностей о его состоянии нет. Журналист телеканала NBC Эндрю Бланкштейна считает, что в списке жертв преступника есть ребенок.

Шесть человек получили огнестрельные ранения в Ориндже. По меньшей мере четыре из них погибли на месте, в том числе один ребенок, два человека доставлены в местные больницы. Эндрю Бланкштейн, американский журналист

Корреспондент отметил, что погибших или раненых со стороны полиции нет. В Twitter-аккаунте телеканала NBC говорится о том, что предположительно один из пострадавшим мог открыть огонь.

У начальной школы в Калифорнии нашли самодельную бомбу.



Фото: Pixabay.com