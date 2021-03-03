О подозрительном предмете в полицию заявил сотрудник школы.

У начальной школы в Калифорнии нашли самодельную бомбу. Об этом американским журналистам рассказал глава офиса местного шерифа по округу Сакраменто. Правоохранительные органы смогли обезвредить взрывное устройство. Инцидент произошел утром 2 марта (вечером по московскому времени). Представители закона отреагировали на звонок от сотрудника учебного учреждения. Он заявил, что увидел подозрительную трубу, которая находится около школы. Позже оказалось, что объект запаян с двух сторон.

Внутри устройства находилась металлическая шрапнель, глиняная мастика, несколько петард и бензин. офис полиции Сакраменто

Рядом с трубой силовики нашли оружие, сделанное из стали, а также патроны для дробовика 12 калибра.

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Видео: Youtube/ABC10