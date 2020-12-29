Эпидемиологи не нашли причин, чтобы продлевать запрет на использование препарата.

CNN: в Калифорнии разрешили использовать партию вакцины Moderna, вызвавшей аллергию. Американские журналисты сообщили об этом со ссылкой на управление департамента здравоохранения штата. Ранее использование партии 41L20A препарата компании Moderna для профилактики COVID-19 было приостановлено в рамках предосторожности.

Вчера мы созвали рабочую группу западных штатов по научному надзору в сфере безопасности и дополнительных специалистов по аллергии и иммунологии для изучения собранных доказательств Эрика Пан, эпидемиолог штата Калифорния

Специалисты отметили, что не обнаружили научного обоснования для продления запрета. Ранее аллергические реакции возникли у десяти человек. Они пожаловались в течение 24 часов после прививки. Известно, что в партии препарата было 330 тысяч доз. Они направлены в 287 снабжающих организаций штата.

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