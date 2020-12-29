Иэн Бенджамин Роджерс изготовил бомбы и хранил огнестрельное оружие.

Жителя Калифорнии обвинили в подготовке нападений на демократов. Об этом сообщили журналисты Washington Post со ссылкой на федеральных прокуроров штата. Чиновники уточнили, что фигурант расследования верил в том, что Дональд Трамп победил на выборах. Чтобы политик остался у власти, его сторонник изготавливал самодельные бомбы и хотел "начать войну" против представителей американской демократической партии.

Напомним, что 44-летнего Иэна Бенджамина Роджерса задержали в январе 2021 года. До этого федеральные власти обыскали дом подозреваемого, а также рабочий офис. Там нашлось 49 единиц огнестрельного оружия, пять трубчатых бомб. Американец является хозяином автомастерской, которая специализируется на британском транспорте. Он заявил сотрудникам ФБР, что бомбы нужны ему для развлечения. Однако у гаджетах мужчины власти нашли подтверждения того, что подозреваемый хотел напасть на демократов.

Сейчас Роджерсу предъявлено обвинение в незаконном хранении незарегистрированных взрывных устройств.

Россиянин Фирсов, задержанный в США за похищение данных, признал свою вину.

Видео: YouTube / ABC News