Россиянин Фирсов, задержанный в США за похищение данных, признал свою вину

Кирилл Фирсов пошел на сделку с Прокуратурой.

Россиянин Кирилл Фирсов, задержанный в США по подозрению в похищении данных, признал свою вину. Об этом говорится в документах, размещенных в электронной базе американского федерального суда по Южному округу в штате Калифорния города Сан-Диего. В материалах дела уточняется, что фигурант расследования пошел на сделку с прокуратурой.

Сделка подразумевает, что россиянин признает вину в мошенничестве, целью которого было получить закрытые сведения о клиентах нескольких компаний. Фирсову грозит тюремный срок до десяти лет, а также выплата штрафа в размере до 10 тысяч долларов. Обвинение согласилось не добиваться для подсудимого максимального наказания. При этом россиянин отказался от права на проведение судебного разбирательства, а также от оспаривания обвинения.

На данный момент неизвестно, на какую дату запланировано вынесение окончательного приговора Кириллу Фирсову. Мужчина подозревается в хищении личных данных жителей Калифорнии ради дальнейшей продажи и использования их в фальшивых удостоверениях личности. Россиянина задержали в марте 2020 года на территории аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке.

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Фото: Piter.tv