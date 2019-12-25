В США 11-летний мальчик угнал школьный автобус

В ходе погони полицейским удалось остановить автобус и задержать угонщика.

В городе Батон-Руж, штат Луизиана (США) 11-летний школьник угнал школьный автобус.

РИА Новости со ссылкой на СМИ США сообщает, что в воскресенье 11-летний мальчик пробрался в школьный автобус, завел и поехал. В погоню за автобусом устремились десятки полицейских автомобилей. Через некоторое время автобус врезался в забор и в дерево, маленький преступник был задержан.

На ребенка надели наручники и доставили в полицейский участок. Угонщика поместили под стражу в центр содержания несовершеннолетних. Он обвиняется по нескольким статьям, включая кражу автомобиля и совершение насилия при отягчающих обстоятельствах. В полиции сообщают, что угонщик намеренно пытался разбить автобус.

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