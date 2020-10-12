  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:46
15
MShaffter
Код вставки плеера

Во Франции около 40 человек атаковали полицейский участок

0 0

Неизвестные закидали комиссариат фейерверками.

В выходные около 40 неизвестных напали на полицейский участок в Французском городе Шампиньи-сюр-Марн .

В ночь на воскресенье 11 октября в пригороде Парижа Шампиньи-сюр-Марн около 40 человек напали на участок полиции. Они принесли с собой установки для фейерверков и запустили их. В результате нападения среди людей пострадавших нет. Пострадал вход в комиссариат, а также несколько полицейских автомобилей.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за сбитого скутериста, в чем обвиняют полицейского. Уточняется, что это не первое подобное нападение.

Ранее:Три самолета из Москвы не смогли приземлится в Кузбассе

Видео: YouTube/ Les actus Des images

Теги: атаковали полицию, в мире, мировые новости, происшествия в мире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии