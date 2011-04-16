Fox: пожар возник на заводе Tesla в Калифорнии

Пострадавших нет.

Американский телеканал Fox заявил о том, что на заводе электроавтомобилей Tesla в Калифорнии возник пожар. По данным источника, пламя распространилось в строящемся здании. К месту инцидента прибыли несколько машины экстренного ведомства. Им удалось взять контроль над ситуацией и дальнейшем распространении пламени.

В настоящее время сообщается о том, что никто не пострадал. Причиной возгорания специалисты называют гидравлическую жидкость.

У начальной школы в Калифорнии нашли самодельную бомбу.

Видео: YouTube / KTVU FOX 2 San Francisco