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Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта

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Стрелок ликвидирован, двое пострадали.

Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта. Об этом рассказали представители местного телеканала KSAT. По информации от журналистов, злоумышленник столкнулся с терминалом Сан-Антонио, а после этого открыл беспорядочный огонь по прохожим и зданиям. Преступные действия остановила полиция. Подозреваемый ликвидирован на месте событий. Изначально его подстрелили и попытались доставить в больницу. Уже в госпитале поступила информация о гибели пациента.

У стрелявшего было много патронов, он стрелял без разбора. Нам повезло, что сегодня пострадали немного человек.

глава местной полиции

В настоящее время медики сообщили о двух пострадавших. Ранее правоохранительные органы уже общались с стрелком. У него фиксировались проблемы с психическим здоровьем. 

На одном из объектов FedEx в Индианаполисе произошла стрельба.

Видео: YT / KENS 5: Your San Antonio News Source, 12NewsNow

Теги: аэропорт, сан-антонио, стрельба, техас
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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Мухин Алексей
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