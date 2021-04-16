Стрелок ликвидирован, двое пострадали.

Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта. Об этом рассказали представители местного телеканала KSAT. По информации от журналистов, злоумышленник столкнулся с терминалом Сан-Антонио, а после этого открыл беспорядочный огонь по прохожим и зданиям. Преступные действия остановила полиция. Подозреваемый ликвидирован на месте событий. Изначально его подстрелили и попытались доставить в больницу. Уже в госпитале поступила информация о гибели пациента.

У стрелявшего было много патронов, он стрелял без разбора. Нам повезло, что сегодня пострадали немного человек. глава местной полиции

В настоящее время медики сообщили о двух пострадавших. Ранее правоохранительные органы уже общались с стрелком. У него фиксировались проблемы с психическим здоровьем.

На одном из объектов FedEx в Индианаполисе произошла стрельба.

Видео: YT / KENS 5: Your San Antonio News Source, 12NewsNow