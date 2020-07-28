Опубликовано видео из Портленда после погромов

На кадрах разбитые машины, дома и груды мусора.

В сети появилось видео из Портленда после беспорядков.

В Портленде (штат Орегон, США) проходят беспорядки, которые начались после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Больше всех от беспорядков и столкновений страдают именно Портленд и Сиэтл. На днях против протестующих в Портленде был применен слезоточивый газ.

В Портленде из-за беспорядков сейчас находятся Федеральные силы США, сообщает ТАСС. Они задействованы в привлечении погромщиков к ответственности.

Сейчас в соцсетях опубликовано видео с улиц Портленда, который похож на декорации к фильмам про постапокалипсис. Побитые машины, разбитые стекла, груды мусора - так сейчас выглядит некогда красивый и чистый город.

Ранее:В Самаре пьяный неадекват бросил в полицейского гранату

Видео: Twitter/@NaTaLa_0402_