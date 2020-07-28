В Самаре пьяный неадекват бросил в полицейского гранату

Сотрудник полиции пострадал при взрыве гранаты.

В Самаре пьяный мужчина бросил в полицейских, которые приехали на вызов, гранату.

Региональные следственные органы СКР по Самарской области сообщают, что накануне вечером при взрыве пострадал сотрудник полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

По версии следствия, вечером в понедельник в квартиру дома, расположенного по улице Буянова города Самары, был вызван наряд полиции. Мужчина вышел в подъезд и бросил взрывное устройство (предположительно гранату) в полицейских. При взрыве один из полицейских получил ранения и был госпитализирован в больницу. Мужчину задержали.

Телеграм-канал "Опер Слил" сообщает, что гранту взорвал мужчина 1962 года рождения, который приехал к жене устраивать разборки по поводу развода. Уточняется, что мужчина был пьян.

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Фото: BAZA, СУ СК РФ Самарская область

Видео: СУ СК Самарская область