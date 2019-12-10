Под Калугой полицейский УАЗ врезался в припаркованную фуру

Водитель и 22-летняя сотрудница МВД с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

В Калужской области спешащий на вызов полицейский УАЗ врезался в припаркованный грузовик.

ДТП произошло в ночь на понедельник, 27 июля, на трассе А130 в деревне Воробьи Жуковского района. 26-летний водитель и 22-летняя участковая ехали на вызов. На дороге полицейский УАЗ врезался в стоящую на обочине фуру "Ивеко". Водителя и пассажира во время удара зажало в кабине.

Водитель грузовика не может сказать, что послужило причиной аварии, так как дорога была пустая. Девушка участковая тоже не смогла пояснить, что произошло. В момент ДТП она спала. Водитель находится без сознания. По одной из версий он мог уснуть за рулем.

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Фото: Обнинск ОНЛАЙН (ВК)