В Портленде местный житель напал со спины на консервативного репортера.

Журналиста ударили ножом во время протестов в США. Эндрю Данкомб рассказал, что получил ранения в городе Портленд в штате Орегон. Нападение на себя мужчина связан с публичным заявлением о том, что он поддерживает политику президента страны Дональда Трампа. Слова пострадавшего передали местные СМИ - издание Oregonlive.

Меня ударили ножом, потому что я консервативный журналист Эндрю Данкомб, американский журналист

Данкомб находился в Портленде с 24 июля. В пятницу неизвестный злоумышленник попытался зарезать журналиста. Пострадавший получил удар в спину. Репортер заявил, что был близок к смерти. Эндрю в собственном сюжете хотел объяснить, что причиной беспорядков в США являются не только действия силовых структур.

На данный момент известно, что правоохранительные органы поймали предполагаемого преступника. В нападении обвиняется 43-летний Дэвид Хампе. Мужчина арестован.

В Портленде активистки Wall of Moms встали живой цепью перед силовиками.

Видео: Oregonlive