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В Полтаве мужчина с гранатой захватил заложника

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Преступник уехал с полицейским в сторону выезда из города.

В Полтаве мужчина с гранатой захватил заложника. Об этом национальная полиция Украины по региону сообщила в собственном Telegram-канале. В плен преступника попал руководитель управления уголовного розыска главного управления нацполиции Полтавской области. Подозреваемый вместе с представителей закона уехал на машине, которую ему предоставили правоохранительные органы. Злоумышленник направился в сторону выезда из города.

23 июля в 9:00 утра на улице Остапа Вишни у здания административного суда во время задержания работниками полиции "угонщика" последний достал гранату РГД-5

говорится в сообщении полиции Полтавы

Преступника пытались задержать после угона транспортного средства. В результате мужчина заявил, что готов взорвать гранату. С ним начали вести переговоры. Спецоперация по поимке злоумышленника продолжается.

Украинский спецназ пропустил момент сдачи террориста.

Видео: YT / ІРТ Полтава

Теги: граната, заложник, полтава
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Происшествия, Терроризм,

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