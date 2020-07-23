В Полтаве мужчина с гранатой захватил заложника. Об этом национальная полиция Украины по региону сообщила в собственном Telegram-канале. В плен преступника попал руководитель управления уголовного розыска главного управления нацполиции Полтавской области. Подозреваемый вместе с представителей закона уехал на машине, которую ему предоставили правоохранительные органы. Злоумышленник направился в сторону выезда из города.
23 июля в 9:00 утра на улице Остапа Вишни у здания административного суда во время задержания работниками полиции "угонщика" последний достал гранату РГД-5
говорится в сообщении полиции Полтавы
Преступника пытались задержать после угона транспортного средства. В результате мужчина заявил, что готов взорвать гранату. С ним начали вести переговоры. Спецоперация по поимке злоумышленника продолжается.
Украинский спецназ пропустил момент сдачи террориста.
Видео: YT / ІРТ Полтава
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