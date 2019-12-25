Преступник пытается угрожать полиции, чтобы избежать наказания за незаконный захват транспортного средства.

В Полтаве мужчина угрожает подорвать себя гранатой. Об этом сообщила украинская полиция в собственном аккаунте на Facebook. В настоящее время с злоумышленником ведутся переговоры.

В Полтаве полиция принимает меры для задержания злоумышленника, который угрожает взорвать гранату сообщение полиции Украины

На данный момент известно, что специальная операция по задержанию преступника ведется на территории улицы Остапа Вишни. Мужчину подозревают в незаконном завладении машиной. По словам офицеров правоохранительных органов, подозреваемый пытается избежать наказания. Он угрожает представителям закона и оказывает сопротивление.

На месте дежурят взрывотехники и оперативная следственная группа, представители уголовного розыска, местного отделения полиции.

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим заложников в Луцке.