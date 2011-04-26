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В Петродворцовом районе Петербурга прошел град
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В Петродворцовом районе Петербурга прошел град

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Фото и видео дождя и града пользователи опубликовали в соцсетях.

Накануне, 15 июля, некоторые районы Петербурга затронул дожди, а где-то даже пошел град. Так, жители Стрельны сообщили, что туча принесла к ним град. По словам очевидцев, ранее управление МЧС предупреждало об усилении ветра. 

Несмотря на долгожданную смену погоды, некоторым автолюбителям пришлось несладко: град побил машины. 

Полноценного дождя в городе не было около двух недель. Жители надеялись хотя бы на небольшой дождь и кратковременную прохладу. К примеру, дождевые тучи не дошли до Петроградской, однако там поднялся ветер и стало прохладнее. 

Ранее мы писали, что в пятницу температура воздуха в Петербурге вновь превысит +30 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, погода, прогноз погоды
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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