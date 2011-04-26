В пятницу температура воздуха в Петербурге вновь превысит +30 градусов

В Ленобласти ожидаются кратковременные грозовые дожди.

В пятницу, 16 июля, Петербург окажется во власти антициклона. Поэтому при переменной облачности обойдется опять без осадков. А вот в Ленобласти кратковременные грозовые дожди весьма вероятны. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Днем столбики термометров в городе покажут +30…+32 градусов, в Ленобласти ожидается +28…+33 градусов. Ветер подует с северо-запада 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Синоптик добавил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня был установлен в 1886 году и составляет +32,0 градуса.

Ранее мы писали, что в Петродворцовом районе прошел град.

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