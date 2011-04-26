В Петродворцовом районе прошел град и побил машины

Кусочки льда достигали в диаметре несколько миллиметров.

В четверг, 15 июля, на южные районы Петербурга обрушились осадки. В некоторых местах прошел только сильный дождь, а вот в Стрельну туча принесла град. Об этом рассказали местные жители, опубликовав в сети видео-подтверждение своих слов.

На записях видно, как вместе с дождем по асфальту колотит крупный град. Кусочки льда достигали в диаметре несколько миллиметров. Очевидцы пожаловались, что град немного повредил несколько автомобилей.

Стоит отметить, что северные районы и Ленобласть осадки обошли стороной. Синоптики пообещали, что дождь пройдет здесь 16 июля.

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