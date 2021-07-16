На Петербург 15 июля обрушился долгожданный ливень

Однако северную часть города дождь не захватил.

В четверг, 15 июля, на Петербург обрушился долгожданный ливень. Некоторые районы поливало, как из ведра, а вот северную часть города осадки обошли стороной.

Дождь начался в юго-западных районах Петербурга и шел достаточно сильный. Радостные горожане написали восторженные комментарии в соцсетях: "Кто хотел дождика?", "В Красносельского районе Ливень, гром и молния", "Класс! Машину мыть не пойду теперь".

Согласно данным "Яндекса", дождь застал не всех. В течение двух часов туча продвинулась с запада на восток, задев центр города, прошла над Дыбенко и ушла в сторону Купчино.

Над севером города вечером также висела большая черная туча и громыхал гром. Однако всего через час небо прояснилось, осадков так и не было.

"Около 17 часов в Мурино была большая туча, гремело. Обычно в таких условиях всегда шел сильный дождь. Но его так и не было. Посмотрел в окно через час – небо ясное", - отметил один из пользователей сети.

"Днем на проспекте Просвещения покапал маленький минутный дождик. Это что теперь у нас такие осадки в Петербурге?" – написал еще один комментатор.

Синоптики обещают, что на север Петербурга и в Ленобласть осадки придут уже сегодня, 16 июля.

Ранее мы писали, что в реке Ижора из-за аномальной жары в Петербурге отмирают водоросли.

Видео: Instagram / _stef.vanja