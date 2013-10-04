В Стрельне дождь затопил Санкт-Петербургское шоссе

Стрельну также засыпало градом.

В Стрельне дождь затопил Санкт-Петербургского шоссе. Об этом автомобилисты рассказали в социальных сетях 15 июля.

Ранее синоптики обещали петербуржцам дожди, и они не обманули. В разных частях Петербурга и Ленобласти прошел долгожданный дождь. Осадки наблюдались в районе набережной Обводного канала, Колпино, Петергофе и Приозерске. На юго-западе города вовсе прошли ливни.

Однако в ближайшее время жара уйдет, и в город вновь вернутся дожди. По прогнозу синоптика, циклон принесет в Северную столицу дожди и грозы, температура будет держаться на уровне +20…+25 градусов.

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