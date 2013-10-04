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В Петербурге и Ленобласти прошёл долгожданный дождь
Сегодня, 19:01
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В Петербурге и Ленобласти прошёл долгожданный дождь

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На юго-западе города вовсе прошли ливни.

В четверг, 15 июля, в разных частях Петербурга и Ленобласти прошел долгожданный дождь. Осадки наблюдались в районе набережной Обводного канала, Колпино, Петергофе и Приозерске.

Ранее мы писали, что в пятницу, 16 июля, столбики термометров вновь покажут отклонение среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы. Однако в ближайшее время синоптик пообещал петербуржцам дожди и понижение температуры.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб; Piter.tv

Теги: дождь, петербург
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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