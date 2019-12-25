Синоптик пообещал петербуржцам дожди и понижение температуры

Город попадет под влияние циклона уже на следующей неделе.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, почему в городе установилась жаркая и сухая погода, и когда в регион придут дожди и станет прохладнее.

По словам специалиста, движение воздушных масс с Атлантики блокирует антициклон, который находится над европейской частью России. Из-за него все циклоны уходят либо на север (Северный полюс, Арктика, Обская губа), либо на юг (на черноморское побережье). Об этом пишет "Петербургский дневник".

Однако Колесов предупредил, что в ближайшее время ситуация изменится. Антициклон, который стоял над Центральными и Северо-Западными регионами, постепенно оттесняется на юг. Там совсем скоро будет хорошая погода. Тем временем, в Петербурге в ближайшие выходные пройдут кратковременные дожди, хотя будет по-прежнему жарко. Но уже на следующей неделе влияние циклона в городе станет заметнее: Петербург накроют ливни, жара спадет.

По прогнозу синоптика, циклон принесет в Северную столицу дожди и грозы, температура будет держаться на уровне +20…+25 градусов

Ранее мы писали, что QR-коды для петербуржцев вводить пока не планируют.

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