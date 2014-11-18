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Стало известно, будут ли вводить QR-коды для петербуржцев
Сегодня, 7:03
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, будут ли вводить QR-коды для петербуржцев

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В Москве их начнут требовать с августа при посещении заведений общепита.

В Смольном прокомментировали возможность введения QR-кодов для жителей Петербурга при посещении ресторанов, баров и других мест общепита. Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что этот вопрос пока закрыли.

По словам чиновника, ситуация с коронавирусом в городе хоть и тяжелая, но не настолько критичная, чтобы принимать данные меры. Он отметил, что система здравоохранения справляется, и все понимают серьезность ситуации и стремятся к выработке коллективного иммунитета.

В то же время в Москве QR-коды начнут требовать с августа. При посещении заведений общепита необходимо будет подтверждать таким образом, что человек либо переболел коронавирусом и имеет высокий уровень антител, либо сделал обе дозы вакцины.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о новых правилах возвращения россиян из-за границы.

Фото: pixabay.com

Теги: qr-коды, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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