В Роспотребнадзоре рассказали о новых правилах возвращения россиян из-за границы

Новые правила вступили в силу 7 июля.

В управлении Роспотребнадзора по Петербургу напомнили о новых правилах возвращения россиян из-за заграницы. Так, 7 июля в силу вступило постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №17 от 02.07.2021 года.

Согласно документу, не привитые и не переболевшие ковидом россияне по возвращении на родину обязаны в течение трех дней сдать тест на COVID-19. Если человек переболел коронавирусом (в последние полгода) или вакцинировался (в последний год), то он может не проходить тест.

Кроме того, с 10 июля граждане государств-членов Евразийского экономического союза и Таджикистана должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус при пересечении границы РФ. С 1 сентября этого же требование касается и граждан Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Туркменистана

В управлении напомнили, что россияне могут узнать сведения о перенесенном заболевании или вакцинации от ковида на портале "Госуслуги".

Фото: Piter.tv