МЧС предупреждает горожан об ухудшении погодных условий в пятницу

В четверг, 15 июля, главное управление МЧС по Петербургу предупредило горожан об ухудшении погодных условий завтра, 16 июля.
По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в пятницу столбики термометров вновь покажут отклонение среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы.
Однако спасаться от аномальной жары придется не долго: синоптики обещают скорое похолодание. Антициклон, который стоял над Центральными и Северо-Западными регионами, постепенно оттесняется на юг. Там совсем скоро будет хорошая погода.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
МЧС молодцы дорожат жизни обычных людей.
Спасибо то что есть такие люди.