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МЧС предупреждает горожан об ухудшении погодных условий в пятницу
Сегодня, 15:20
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

МЧС предупреждает горожан об ухудшении погодных условий в пятницу

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Вновь петербуржцам придется спасаться от аномальной жары.

В четверг, 15 июля, главное управление МЧС по Петербургу предупредило горожан об ухудшении погодных условий завтра, 16 июля.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в пятницу столбики термометров вновь покажут отклонение среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы. 

Однако спасаться от аномальной жары придется не долго: синоптики обещают скорое похолодание. Антициклон, который стоял над Центральными и Северо-Западными регионами, постепенно оттесняется на юг. Там совсем скоро будет хорошая погода.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, погодные условия, ухудшение погоды
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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FFZVER
Сегодня 15:43

МЧС молодцы дорожат жизни обычных людей.

Спасибо то что есть такие люди.

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