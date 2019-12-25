МЧС предупреждает горожан об ухудшении погодных условий в пятницу

Вновь петербуржцам придется спасаться от аномальной жары.

В четверг, 15 июля, главное управление МЧС по Петербургу предупредило горожан об ухудшении погодных условий завтра, 16 июля.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в пятницу столбики термометров вновь покажут отклонение среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы.

Однако спасаться от аномальной жары придется не долго: синоптики обещают скорое похолодание. Антициклон, который стоял над Центральными и Северо-Западными регионами, постепенно оттесняется на юг. Там совсем скоро будет хорошая погода.

Фото: Piter.tv