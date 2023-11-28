В Петербурге задержан несовершеннолетний фигурант дела об избиении прохожих

В общей сложности в рамках дела к уголовной ответственности привлечены 15 граждан РФ и двух сопредельных государств.

В понедельник, 27 ноября, сотрудники ГСУ СК РФ по Петербургу задержали ещё одного соучастника группировки треш-блогеров, обвиняемых по статьям "Хулиганство", а также "Возбуждение ненависти и вражды". Фигурантом оказался несовершеннолетний 2007 года рождения. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по городу.

Напомним, что в Северной столице продолжается расследование уголовного дела по факту нападений на петербуржцев. По версии следствия, организатором преступлений выступал Турал Мамедов. В течение месяца он скрывался от органов следствия у родственников на родине. Судом было заочно удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, организатору группировки предъявили обвинение, он был объявлен в международный розыск: 15 ноября 2023 года компетентные органы родной страны Мамедова передали фигуранта сотрудникам правоохранительных органов РФ. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Республике Дагестан, планируется его этапирование в Петербург для проведения следственных действий.

В общей сложности в рамках дела к уголовной ответственности привлечены 15 граждан РФ и двух сопредельных государств. В отношении всех избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: Telegram / ГСУ СК РФ по СПб