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Лидера группировки избивавших петербуржцев треш-блогеров экстрадировали в РФ

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Возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц" и  "действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды группы лиц по признакам национальности, совершенные публично".

Лидер группировки треш-блогеров Турал Мамедов, который избивал петербуржцев с приятелями на камеру, экстрадирован в Россию со своей родины. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Экстрадицию произвели компетентные органы родной страны Мамедова. В его отношении возбудили уголовное дело по статьям "хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц" и  "действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды группы лиц по признакам национальности, совершенные публично".

Напомним, что группировка задержанного состояла из граждан РФ и ближнего зарубежья. Молодые люди орудовали в Северной столице, снимая на видео избиения обычных прохожих.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский суд отправил под стражу двух треш-блогеров, нападавших на прохожих.

Видео: Генпрокуратура РФ

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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