Подозреваемыми оказались подростки в возрасте 15 и 17 лет.

В Петербурге задержали подростков, подозреваемых в непристойном фото на фоне Спаса на Крови. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Подозреваемыми оказались подростки в возрасте 15 и 17 лет, которых доставили в отдел полиции. В скором времени молодые люди будут переданы в следственные органы, которые ранее возбудили уголовное дело за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ст.148 УК РФ).

Ранее активисты ради эксперимента разместили изображение Венеры Каллипиги на фоне Исаакиевского собора. Акция связана с возбужденными делами в отношении блогеров из-за откровенных фотосессий на фоне Исаакиевского собора и Кремля. Психологи объяснили Piter.TV, почему блогеры делают полуголые снимки в культурных местах.

Фото: Piter.TV