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В Петербурге разыскивают двух подростков за голое фото на фоне Спаса на Крови
Сегодня, 14:17
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге разыскивают двух подростков за голое фото на фоне Спаса на Крови

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На снимке молодые люди показывают свои интимные места.

Полиция Петербурга разыскивает двух подростков, которые сделали провокационное фото на фоне Спаса на Крови. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские устанавливают личности молодых людей, которые сняли перед собором свои штаны и показали интимные места.

Стоит отметить, что снимок был сделан еще летом, однако внимание на него обратили только сейчас, когда он разлетелся по всему интернету. Свои страницы в соцсетях молодые люди уже удалили, однако от ответственности это их не спасет.

Ранее психологи объяснили, почему блогеры делают полуголые снимки в культурных местах.

Фото: соцсети, pixabay.com

Теги: голые фото, спас на крови
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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