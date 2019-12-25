В Петербурге разыскивают двух подростков за голое фото на фоне Спаса на Крови

На снимке молодые люди показывают свои интимные места.

Полиция Петербурга разыскивает двух подростков, которые сделали провокационное фото на фоне Спаса на Крови. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские устанавливают личности молодых людей, которые сняли перед собором свои штаны и показали интимные места.

Стоит отметить, что снимок был сделан еще летом, однако внимание на него обратили только сейчас, когда он разлетелся по всему интернету. Свои страницы в соцсетях молодые люди уже удалили, однако от ответственности это их не спасет.

Ранее психологи объяснили, почему блогеры делают полуголые снимки в культурных местах.

Фото: соцсети, pixabay.com