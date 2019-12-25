В Петербурге разыскивают двух подростков за голое фото на фоне Спаса на Крови

Полиция Петербурга разыскивает двух подростков, которые сделали провокационное фото на фоне Спаса на Крови. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
В настоящее время полицейские устанавливают личности молодых людей, которые сняли перед собором свои штаны и показали интимные места.
Стоит отметить, что снимок был сделан еще летом, однако внимание на него обратили только сейчас, когда он разлетелся по всему интернету. Свои страницы в соцсетях молодые люди уже удалили, однако от ответственности это их не спасет.
Ранее психологи объяснили, почему блогеры делают полуголые снимки в культурных местах.
Фото: соцсети, pixabay.com
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