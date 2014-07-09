Инфантильность, хайп и слабость государства: психологи объяснили, почему блогеры делают полуголые снимки в культурных местах

Piter.TV спросил психологов о том, почему люди делают фото в стиле ню в общественных местах.

За минувший октябрь в поле зрения соцсетей и СМИ попали сразу пять инцидентов с блогерами и вызывающими фото на фоне памятников культуры. Блогеры Руслан Бобиев и Анастасия Чистова сделали провокационный снимок у храма Василия Блаженного, в той же локации на видео обнажила грудь модель Лолита Богданова. Петербурженка Ирина Волкова сфотографировалась в стрингах на фоне Исаакиевского собора, а порноактриса Рита Фокс оголила ягодицы у Кремля. Еще одна блогерша, жительница Казани Анастасия Пепеляева, вызвала гнев пользователей соцсетей своим видео на фоне мечети Кул Шариф: на записи девушка в облегающих леггинсах крутит бедрами.

Без внимания блогерские проделки не остались: Бобиев и Чистова получили по 10 месяцев колонии по делу об оскорблении чувств верующих, Богданова и Волкова стали фигурантками аналогичных дел, хотя суд и отпустил петербурженку после разбирательств. Фокс получила две недели ареста по статье о мелком хулиганстве, Пепеляева обошлась только недовольными комментариями в соцсетях и поспешила удалить видео.

Piter.TV решил расспросить психологов о том, что понуждает людей делать фото в стиле ню в общественных местах, делиться такими снимками в соцсетях, а также о том, почему тренд на спорные фото на фоне памятников становится массовым.

По словам психолога и психодраматиста Катерины Путинцевой, популярность полуголых снимков возрастает из-за тесной связи с вниманием СМИ: чем чаще в интернете и на телевидении тиражируются подобные новости, тем сильнее хайп вокруг них.

Прежде всего стоит оговориться, что мы живем в довольно занятное время. Сегодня трансляция личной жизни в соцсети – явление массовое. Под личной жизнью я подразумеваю вообще все те вещи, которые лет 20 назад оставались бы за кадром. Самая большая вкусность здесь заключается в отклике аудитории: комментарии, лайки и просмотры стали эквивалентом внимания. Внимание, в свою очередь, создает ощущение собственной значимости и ценности. Жанр "ню" существовал задолго до эпохи интернета, однако сейчас это уже хайп. А там, где хайп, там относительно короткий путь к своей порции внимания. А если с помощью этого можно еще и с законом заигрывать, получается еще вкуснее – можно помимо внимания острых ощущений отхватить и даже отсвечивать своей гражданской позицией. Катерина Путинцева, психолог

Практикующий психолог, психодраматист, преподаватель психологии Иван Хроменков считает, что смотреть на ситуацию нужно глубже: в ее основе лежит нестабильное время, в котором мы существуем. Эксперт сопоставил эпоху изменчивых регламентов и правил с архетипом отца, моделью, предложенную психиатром Карлом Густавом Юнгом. Хроменков отметил, что архетипически большинство мировых государств проявляются через отцовский архетип – все они имеют четкие границы дозволенного, обозначают правила и соблюдают порядок, уважаемы и могут наказать. Функционал отца в семье и функционал любого государства схожи, говорит эксперт.

Но в нашей стране архетип отца в ковидный год сильно пошатнулся. Правительство паникует, не знает как реагировать на пандемию, принимает противоречивые решения (одни "выходные Шрёдингера" – прекрасная иллюстрация), не справляется с задачей вакцинирования населения. Архетип отца стал из управляющей силы очень нестабильной пограничной структурой – каждый день новое решение и новое мнение "как правильно". Это влияет на психику людей, они не чувствуют стабильности, и у определенной возрастной прослойки (обычно это люди от 18 до 28 лет), не решившей вопрос сепарации от родителей и проявляющихся через инфантильную позицию, начинается "подростковый бунт". Иными словами, они видят "слабость" отца, выраженную в неопределенности, и пытаются выделиться, проявить самостоятельность, заявить о себе, то есть сепарироваться. Иван Хроменков, практикующий психолог

Психолог подчеркнул, что института сепарации в стране нет, поэтому условные "подростки" пытаются показаться взрослыми и просить о принятии путем выставления своего тела на всеобщее обозрение в культурных и людных местах. Такой метод довольно инфантилен, Хроменков считает, что "подростки" изъясняются на этом языке просто потому, что их не научили другим.

По мнению психолога, людям нужно учиться находить себя и собственную ценность путем экологичных самопроявлений. А государству в подобных случаях нужно не карать любителей полуголых снимков, а просвещать о правильном самопроявлении. Это, по мнению психолога, поможет сохранить целостность общества.

Фото: ВКонтакте / Москва с огоньком | Новости Москвы; Twitter / Дикий Петербург