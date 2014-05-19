Психолог рассказал жителям Петербурга, как общественное мнение влияет на людей

А еще специалист назвал признаки зависимости от чужого мнения.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Сергей Даценко рассказал, как проявляется зависимость от чужого мнения.

Все так или иначе ориентируется на мнение окружающих. Но что может говорить именно о зависимости? Любая зависимость, по словам специалиста, – в определенной степени отклонение. Проверить ее наличие или отсутствие получится с помощью теста Розенберга. Считается, что он помогает определить уровень самооценки. Если у человека низкий уровень самооценки, то, соответственно, высокий уровень зависимости от окружающих.

Если зависимость от общественного мнения у человека будет выражена в том, что он испытывает страх или тревогу, то одной из защитных реакций будет попытка оградиться от общества. Как правило, это проявляется в депрессии. Сергей Даценко, психолог

Есть те, кто пытается всем понравиться, стать удобным для других. Такие люди зачастую сталкиваются со сложностями, если хотят кому-то отказать. Как же научиться говорить "нет"?

Я бы посоветовал людям, которые не умеют говорить "нет", оценить степень негативности вашего отказа перед тем, как сказать "нет", чтобы убедиться в том, что очень часто есть смысл отказать. Попробуйте оценить степень позитивного и негативного, что даст ваше согласие или отказ. Сергей Даценко, психолог

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