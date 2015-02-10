В Петербурге психолог рассказала, как мотивировать ребенка к учебе

Иногда родители допускают ошибку, когда "навешивают ярлыки" на школьника.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Дарья Гранкина рассказала, как мотивировать ребенка к учебе. Иногда родители допускают ошибку, когда "навешивают ярлыки" на школьника. К примеру, говоря, что у него гуманитарный склад ума.

Также ребенок не всегда понимает, что от него хотят родители. Еще некоторые взрослые выдвигают очень завышенные требования к своему чаду.

Когда родитель дает запрос психологу: "Мой ребенок не хочет учиться, сидит дома, помогите, что мне делать?". Мы всегда работаем не с ребенком, а с родителем, даже, если это подросток. Вообще любая работа с ребенком – это прежде всего работа с семьей. Дарья Гранкина, психолог

Помимо этого, важно подавать ребенку пример. Если он видит, что родители довольны работой, то у него будет складываться положительное отношение к учебе.

Ранее психолог рассказала, как справиться со стрессом на фоне ЕГЭ.

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